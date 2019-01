Aznar: Quan haurem d'esperar per acabar amb el cop d'Estat a Catalunya?

L'expresident del govern espanyol José María Aznar ha beneit aquest dissabte l'estratègia i el lideratge de Pablo Casado, i ha demanat de nou el vot per al PP per plantar cara al "desafiament existencial" que l'independentisme suposa per a l'Estat. "Quant temps i en nom de què hem de suportar que el separatisme utilitzi les institucions de tots contra els ciutadans? Quan més hem d'esperar perquè es desarticuli el cop d'estat?" s'ha preguntat durant el seu discurs davant la convenció del PP on ha defensat la mà dura a Catalunya.

Aznar ha enaltit el lideratge de Pablo Casado davant les crítiques de sectors de l'antiga direcció que no comparteixen l'estratègia d'aliances amb Vox i Cs que ha seguit a Andalusia, i li ha recordat que cal construït comptant amb "amics i aliats". "La renovació ens arriba a tots", ha dit l'expresident, que ha demanat a tot el partit que es comprometi a "actualitzar i enfortir el gran projecte" dels populars.

En aquest marc, ha demanat al partit que no renunciï "a la pluralitat" per fer del PP "la casa comuna" del centre-dreta. "Afirmem la nostra vocació majoritària i fem que se sentin representats al PP la gran majoria d'espanyols", ha sentenciat abans de reclamar a la direcció que escolti amb "atenció, humilitat i respecte" els que "ens diuen coses que necessitem sentir", encara que "algunes no ens agradin.



Defuig "polítiques estridents"

Una ma estesa, segons Aznar, que ha de mantenir l'eix en els "principis" de la formació. El PP, ha dit, "estem lluny de les polítiques estridents" i de "l'arrogància dels simplistes". "No som ni hem estat mai espectadors dels problemes d'Espanya i hem posat peu a terra intentant resoldre'ls", ha sentenciat abans de recordar que el PP defensa la Constitució "en la seva lletra i el seu esperit", i la defensa "tota sencera".



Mà dura contra l'independentisme

Aznar també ha advertit que la seva formació "no acceptarà" que el "destí de la nació" el marquin "els que volen trencar la Constitució espanyola" i que "conspiren "contra els interessos dels espanyols". "Espanya té plantejat un desafiament existencial i hem de respondre a aquest desafiament amb tota serenitat i fermesa, amb decisió, voluntat, decisió històrica, coratge, ganes de futur i amb els vots, perquè aquest desafiament existencial el tenim sobre la taula".

En aquest marc, ha afirmat que cal "convocar el canvi amb urgència" a La Moncloa. "Quan temps es pot suportar un govern que se'l tracta com a estranger en unes cimeres bilaterals a una comunitat autònoma d'Espanya?", ha dit en referència a la reunió de Barcelona del 20 de desembre. "Quant temps i en nom de què hem de suportar que el separatisme utilitzi les institucions de tots contra els ciutadans?", i "quan més hem d'esperar perquè es desarticuli el cop d'estat contra la democràcia?".



Acusa Sánchez de "rendir" Espanya

Segons Aznar, el president del govern espanyol "fa dependre els pressupostos de l'Estat "d'un pròfug de la justícia i d'un pres preventiu per rebel·lió". "Això no és fer política, és degradar la política, no és dialogar, sinó rendir la democràcia i trair el compromís més elemental d'un governant". El que fa Sánchez, ha afegit, "no és negociar, sinó un insult als espanyols i a la democràcia".



Enalteix Casado

El president del govern espanyol ha enaltit la figura de Pablo Casado, que és –ha dit- "més llest i sap molt més de política" que ell quan va arribar a la presidència del PP. "Pablo no farà un pas enrere en la responsabilitat que el PP ha posat sobre les seves espatlles", ha dit, i és "un gran líder sense tuteles, un líder com un castell".