Podem descarta un efecte contagiós a altres territoris del repte d'Errejón

La direcció de Podem està convençuda que la marca es manté forta a tot el territori i que no es produirà un contagi efectiu del cas de Madrid, després de la renúncia d'Íñigo Errejón a les sigles de les pròximes autonòmiques. La cúpula de la formació morada confessa sentir-se encara en «xoc» després del moviment del que va ser un dels fundadors que ha generat, precisament en el cinquè aniversari de la formació, la crisi interna més gran del partit.

Segons la direcció, els motius pels quals Errejón ha decidit fer aquest pas són estrictament els seus «interessos personals» i, per aquest motiu, el missatge que creu que està donant a entendre que «cal tancar Podem» no calarà en altres territoris, perquè tots tenim clar, al seu judici, que la marca que funciona és la de Podem.

La cúpula morada tindrà l'oportunitat de comprovar-ho i tancar files amb els territoris aquest dissabte mateix, en la primera reunió del Comitè de Campanya, ja que ha convidat tots els secretaris generals autonòmics i els candidats per a les eleccions autonòmiques i europees.

Errejón ha cancel·lat la seva assistència, després de constatar que la direcció el considera fora de Podem, tot i que segueix definint-se com el candidat del partit morat a les autonòmiques de Madrid i es resisteix a abandonar la formació i les seves responsabilitats i càrrecs, com el seu escó al Congrés.

A aquest respecte, els principals dirigents de Podem van reafirmar divendres en les seves diverses comparacions en els mitjans de comunicació que el que només esperem d'Errejón, després del seu «engany» a la militància és que sigui «coherent», deixi el seu seient i es desvinculi de Podemos, ara que ha decidit impulsar el nou projecte Més Madrid al costat de l'alcaldia de la capital, Manuela Carmena.

Pel que fa als afins de l'encara diputat que ara tenen càrrecs interns o públics, la direcció prefereix no anticipar-se als esdeveniments, tot i que probablement els principals col·laboradors seus que formaven part de la llista autonòmica –la majoria d'ells, diputats a l'Assemblea de Madrid– seguiran els seus passos.

En aquesta línia, creuen que, per exemple, no tindria sentit que la diputada Tania Sánchez, que es va presentar de número dos d'Errejón a les primàries que va celebrar Podem el maig, mantingué el seu seient al Congrés dels Diputats si també s'integra en la candidatura Més Madrid, contra la qual Podemos ha anunciat que competirà.

En l'àmbit municipal, la direcció lamenta especialment la situació en què es troben els militants de Podemos en moltes localitats de Madrid, ja que, segons asse-nyalen, fa mesos que treballen en les seves candidatures amb la idea que Errejón seria el seu candidat a la presidència de la Comunitat.

Tots ells se senten, segons les fonts consultades, profundament enganyats, i temen que ara els seus esforços hagin estat en va, si la candidatura Més Madrid d'Errejón i Carmena decideix també entrar a controlar projectes i llistes en els diferents municipis.

La situació és diferent a la capital, on Podem assumeix que probablement haurà de fer un pas al costat, ja que, tal com va anunciar Pablo Iglesias, en la seva carta als militants d'ahir dijous, no pensen competir contra Carmena, encara que l'alcaldessa opta per decidir des del primer fins al darrer nom de la seva llista, sense comptar amb Podem.