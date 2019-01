Deu claus per entendre el conflicte entre taxistes i VTC a Barcelona

El conflicte entre els taxistes i els conductors de vehicles de lloguer amb conductor, els denominats VTC, ha rebrotat aquest divendres a Barcelona, on el taxi ha tornat a la vaga en protesta per la normativa que ultima el Govern per regular el sector del transport de viatgers.

Ni uns ni altres veuen amb bons ulls el decret llei que promou la Generalitat i que estableix, entre d'altres mesures, l'obligació de contractar els serveis d'empreses com Uber o Cabify amb una antelació mínima de quinze minuts.

Mentre Unauto, la patronal dels VTC, ha amenaçat amb portar la normativa als tribunals, els taxistes han decidit anar a la vaga indefinida i han ocupat amb els seus cotxes el centre de Barcelona, com ja van fer l'estiu passat.

Aquestes són les claus del conflicte:



1. Per què han tornat a la vaga els taxistes de Barcelona?

L'associació més representativa del col·lectiu de taxistes a Barcelona, Élite Taxi, ha convocat una vaga indefinida en protesta pel decret llei que ultima el Govern català per regular el sector dels VTC i una concentració a la Gran Via per col·lapsar el centre de la ciutat.

2. Quan van convocar l'última vaga?

L'última mobilització es va produir a final de juliol, quan els taxistes van ocupar un tram de la Gran Via de Barcelona des del 25 de juliol a l'1 d'agost en protesta per la decisió del TSJC de mantenir en suspens un reglament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que restringia l'activitat de les aplicacions Uber i Cabify.

3. Què proposa ara el Govern català?

El Govern ha comunicat als taxistes que en les pròximes setmanes aprovarà un decret el punt més destacat del qual és que hauran de passar almenys 15 minuts entre que es contracta un VTC i es presta aquest servei.

L'executiu català fa aquesta proposta de 'precontractació' perquè entén que pot tenir encaix legal, i argumenta que ampliar aquest interval mínim a diverses hores, com demanen els taxistes, podria fer que quedés invalidat.

4. Quines altres novetats aporta el decret?

El text que ha presentat el conseller de Territori, Damià Calvet, planteja que quan un usuari usi un Uber o Cabify la geolocalització de l'aplicació no estarà d'entrada activa, de manera que només podrà veure si el vehicle està en camí una vegada l'hagi contractat.

A més, una vegada que els VTC hagin prestat el seu servei hauran de restar estacionats en algun aparcament o garatge, a excepció que ja tinguessin precontractat un altre servei.

5. Què reclamen els taxistes barcelonins?

Els taxistes exigeixen un temps de precontractació d'almenys sis hores i que els VTC tinguin l'obligació de tornar a una base abans de fer-se càrrec d'un nou servei.

6. Quina és la postura dels VTC?

Unauto, la patronal del negoci de vehicles de transport amb conductor, ja ha anunciat que recorrerà davant la justícia la decisió del Govern i ha advertit que la seva aprovació "significaria el fi del sector", que només a Catalunya dóna feina a més de 3.000 persones.

7. Quina derivada judicial pot tenir el conflicte?

Abans de conèixer la proposta de la Generalitat, el sector del taxi va anunciar una demanda civil i una querella criminal per frenar a Uber i Cabify, així com una demanda per danys patrimonials contra l'administració central per no frenar els VTC que podria derivar, segons aquest sector, en indemnitzacions milionàries per als taxistes.

De la seva banda, Unauto, ha advertit a la Generalitat que es pot enfrontar a indemnitzacions de més de 1.000 milions d'euros si aprovés definitivament aquesta mesura.

8. Què diu l'Autoritat Catalana de la Competència?

Encara que aquest ens no s'ha pronunciat de moment sobre l'última proposta de la Generalitat, ja va advertir que imposar un període de precontractació d'un VTC de sis hores seria discriminatori i restrictiu de la competència.

9. Quina és la postura de l'Àrea Metropolitana de Barcelona?

Aquest ens, que agrupa els ajuntaments de l'àrea metropolitana de Barcelona i que presideix l'alcaldessa Ada Colau, veu insuficient la proposta del Govern i considera que l'executiu català tracta de traspassar-li la responsabilitat del conflicte.

I és que el conseller Damià Calvet ha assegurat que el decret dóna marge perquè, en un reglament posterior, l'AMB pugui ampliar més enllà dels 15 minuts el període mínim per contractar un Uber o un Cabify.

10. Quina solució pot tenir el conflicte?

Malgrat que el Govern de Pedro Sánchez va aconseguir una treva amb el sector del taxi en aprovar al setembre un decret que cedia les competències sobre les llicències VTC a les comunitats, la 'patata calenta' està ara en les comunitats, que intenten estudiar com fer compatible la convivència entre taxis i VTC.

La via de solució al conflicte és, per tant, incerta, ja que ni VTC ni el sector del taxi avalen la proposta del Govern.