Els hospitals neguen col·lapse a urgències malgrat l'epidèmia de grip

Després de constatar que la grip ja es troba en fase epidèmica a Catalunya, els hospitals públics catalans han registrat un augment considerable de les visites a urgències. Tot i això, neguen el col·lapse perquè en tots els casos asseguren que poden atendre els malalts que s'hi desplacen, tot i no poder garantir l'estona d'espera. A més, els hospitals han posat en marxa mesures per solucionar el pic de demanda, com ara obrir nous llits o activar més professionals mèdics. És el cas de l'Hospital Vall d'Hebron, que, d'acord amb Salut, ha posat a l'abast de la ciutadania 32 llits més.