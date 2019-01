Josep Ramon Bosch torna a ser president de Societat Civil Catalana després de la seva primera etapa al capdavant de l'entitat entre 2014 i 2015. Al setembre d'aquest any va dimitir per "motius personals" poc després que l'associació d'advocats Drets va presentar una querella contra ell per presumptes amenaces a independentistes a través d'un perfil fals de Facebook amb el nom de Fèlix de Sant Serní de Tavèrnoles. Aquest passat desembre, SCC va destituir José Rosiñol com a president després que el sector crític hagués demanat auditories per aclarir contractes que no havien estat aprovats per la junta. Segons un comunicat de SCC, l'assemblea de socis de l'entitat ha tornat a escollir Bosch com a president i estarà acompanyar per Álex Ramos, Manuel Miró i Xavier Marín.

L'Audiència de Barcelona va arxivar el gener del 2017 la querella de Drets en considerar que el delicte d'injúries havia prescrit. El jutge va considerar que les presumptes amenaces que Bosch hauria penjat a les xarxes socials contra independentistes s'haurien efectuat l'11 de març del 2014, mentre que Drets va presentar la querella el 14 de setembre del 2015, i ja "hauria transcorregut el termini de prescripció previst".

En la seva intervenció en l'assemblea d'aquest dissabte, Bosch s'ha compromès a conservar "l'essència" de SCC des de la seva fundació i ha afegit que es tracta d'una entitat transversal que vol representar "tots aquells catalans partidaris de mantenir-se a Espanya". A més, ha deixat clar que aquest any l'entitat seguirà treballant "amb el mateix rigor" per defensar l'estat de dret i les llibertats dels ciutadans.