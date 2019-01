«És com si el Julen fos el fill de tots», diu el portaveu de l'operatiu tècnic

«És com si el Julen fos el fill de tots. Si el seu fill estigués aquí aniria a buscar-lo, no? Doncs nosaltres el rescatarem». Així ho va assegurar Ángel García Vidal, delegat del Col·legi d'Enginyers de Camins a Màlaga, organisme que coordina les tasques tècniques per al rescat del petit de dos anys que diumenge passat va caure en un pou de més de 100 metres de profunditat a Totalán (Màlaga). La tasca que va més avançada és un túnel vertical paral·lel al pou i es confia poder arribar al petit abans de dilluns: «Esperem que així sigui». García Vidal ha assegurat que s'està acabant la plataforma prèvia necessària per començar aquest túnel vertical.