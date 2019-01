Mig miler de persones es manifesten contra el bloqueig del vaixell d'Open Arms

Amb el lema ''Free Open Arms'', mig miler de persones, segons la Guàrdia Urbana i 2.000 segons els organitzadors, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de Barcelona per mostrar el seu rebuig al bloqueig del vaixell de Proactiva Open Arms al port de Barcelona. A la manifestació, convocada pels voluntaris de l'ONG, s'han sentit crits com ara ''cap persona és il·legal'' o ''no rescatar és assassinar''.

La marxa ha acabat amb un minut de silenci i amb la denúncia que ''els dies que el vaixell està aturat es compten en morts i no en hores''. Òscar Camps, fundador de l'ONG, ha estat molt crític amb l'executiu espanyol i l'ha culpat de la mort, aquest divendres a la matinada, de 117 morts per un nou naufragi al Mediterrani.

El punt de sortida de la manifestació ha estat la delegació del govern espanyol a Barcelona, al carrer Mallorca a les quatre de la tarda. Els manifestants, alguns vestits amb armilles salvavides, i equipats amb xiulets i pancartes, han avançat pacíficament darrera la pancarta que entre altres, portava el cantant de Macaco, Dani Carbonell, fins al passeig de Gràcia.

Davant el consolat d'Itàlia, a la cantonada amb el carrer Pau Claris, els manifestats han cridat consignes contra el govern d'aquest país i s'ha pogut sentir ''Salvini, feixista, Sánchez, covard''. A la cruïlla on té la seu de la Unió Europea, al número 90 del passeig de Gràcia, s'ha fet un minut de silenci i després, tres voluntaris han llegit un manifest on han recordat les bases de dret vulnerat pels partits de la UE, i que segons ells, s'han convertit en les raons per les quals no es deixa tornar a sortir el vaixell d'Open Arms.

L'acció de protesta ha estat convocada pels voluntaris de l'ONG i ha rebut el suport d'altres organitzacions prodrets humans, com Stop Mare Mortum o United4Med, que s'ha sumat al crit de ''rescatar persones no és delicte'' . Els assistents a la manifestació han demanat ''no més morts a la Mediterrània'' o ''és assassina, la Unió Europea'' per demanar noves polítiques migratòries a Europa. Les 500 persones que ha congregat la convocatòria han volgut mostrar el seu suport a l'ONG amb crits de ''Llibertat Open Arms'' o ''Que voti, que voti, que voti Open Arms'', mentre s'animava als assistents a saltar.

El fundador de l'ONG, Òscar Camps, també ha encapçalat la marxa i en declaracions als mitjans ha recordat que encara no se'ls ha respost el recurs interposat contra la decisió de Foment. Per això ha criticat al ministre Ábalos que va qualificar de ''fàcil de recórrer'' aquest fet, i li ha atribuït els 117 morts que aquest divendres a la matinada s'han donat a la Mediterrània Central, a més dels 25 que ha xifrat Camps, han tingut lloc les passades nits. Ha advertit que si el recurs triga el període d'un mes es podrà parar de 250 morts.

Per Camps és una decisió política i no tècnica i s'ha mostrat pessimista amb un canvi d'opinió per manca de pressió. Per Camps, Sánchez rep pressions de la UE i també d'Itàlia i no pren decisions en aquest sentit per la proximitat d'unes eleccions. Creu que és ''inconcebible'' que el mateix president que va obrir les portes a l'Aquàrius i que critica Itàlia perquè tanca ports, els retingui a port. També pensa que actualment la immigració és un problema ''en boca de tothom'' i lamenta que sigui amb un discurs ''xenòfob''. Camps ha constatat que actualment tenen ''més detractors que seguidors''.

El fundador de Proactiva Open Arms també ha explicat que es tornarà a sol·licitar sortir i que l'organització continuarà fent ''tot el que puguem''. Ha reconegut que és una situació ''incòmoda'' i que estan ''molt disgustats'' per les morts que es donen.