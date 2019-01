Moreno promet «bel·ligerància activa» contra «els que volen trencar Espanya»

El nou president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha promès durant la seva presa de possessió en el càrrec «bel·ligerància activa» des d'Andalusia «davant dels que volen trencar Espanya i dividir la societat» i va garantir que la comunitat andalusa «mai estarà absent del debat sobre Espanya».

En un acte multitudinari, que va tenir lloc al Parlament i on ha jurat el càrrec davant l'Estatut d'Autonomia i la Constitució Espanyola, Moreno va assegurar que el seu Govern defensarà la unitat d'Espanya contra «qualsevol embat amb la solidesa, convicció i fortalesa d'aquesta terra», que va considerar una «part essencial d'Espanya». Va defensar que el seu Executiu serà un «aliat fidel» del Govern de la Nació perquè la «confrontació» que s'ha exercit en aquests anys des dels governs socialistes «ha restat oportunitats al progrés» d'Andalusia. Segons va assenyalar, la lleialtat institucional ha d'estar sempre per sobre «dels partits i de batalles personals».

Moreno va reivindicar el Govern de Rajoy quan va sostenir que vol que el seu futur Executiu tingui «l'altura institucional i el compromís d'un gran govern, el que va encapçalar Rajoy i va tenir com a vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría».

«En moments molt difícils, el seu bon fer, la decisió reformista i la seva intel·ligència van ser una assegurança per a Andalusia», va expressar el nou president de la Junta, que també va tenir paraules per al president del seu partit, Pablo Casado, amb qui va dir que comparteix «generació, principis i idees» i que sap del seu «compromís i amor» per Espanya i Andalusia.

Moreno, que va agrair la presència de la presidenta de la Junta sortint, Susana Díaz, a qui va mostrar els seus respectes i desitjar-li «el millor» en aquesta nova etapa, va començar la seva intervenció afirmant que aquesta jornada «fa olor d'història» i que té l'«immens honor» de prendre possessió com a president de la Junta d'Andalusia, una «enorme responsabilitat» que assumeix «amb la major honra». Es va mostrar convençut que som davant d'un «moment crucial de la història» d'Andalusia i es va comprometre que «moltes coses no seran com abans». «Assumeixo la responsabilitat històrica de dirigir un govern que constituirà una nova etapa», va sostenir Moreno, per a qui ahir era un dia «important» per als homes i dones d'Andalusia, als quals va convidar a recórrer «junts» el camí cap a un futur millor.