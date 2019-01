Els Mossos relleven el responsable dels antiavalots per un expert en mediació

Els Mossos d'Esquadra han situat al capdavant de la unitat antiavalots un expert en mediació, en substitució del fins ara cap de l'àrea, criticada per sectors de l'independentisme per les càrregues a Girona i Terrassa per evitar que s'impedissin actes de Vox el 6 de desembre passat. Segons fonts policials, aquest relleu estava decidit abans de la polèmica per les càrregues de Girona i Terrassa, que van desfermar una crisi política en ser censurades pel president de la Generalitat, Quim Torra, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, que es va acabar disculpant davant la cúpula del cos dies després. Les fonts sostenen fins i tot que els canvis es van posposar durant setmanes per evitar donar la sensació que es destituïa el cap de la Brigada Mòbil (antiavalots), Carles Hernández, després de les crítiques per les càrregues contra independentistes que volien boicotejar actes de Vox. El relleu s'engloba en una remodelació més profunda que ha hagut d'emprendre la cúpula del cos en passar a segona activitat dos històrics comissaris dels Mossos.