El Senatacusa Sánchez de desacatar la cambra legislativa

El president del Senat, Pío García-Escudero, va convocar ahir un ple extraordinari de la cambra per al proper dijous en el qual havia de comparèixer el cap de l'Executiu espanyol, Pedro Sánchez, per aclarir les «concessions» al president català i el document que Quim Torra li va lliurar en la seva reunió de desembre. Poc després d'aquesta convocatòria la portaveu del Govern espanyol, Isabel Celaá, va apuntar que Sánchez no hi assistiria, ja que té compromesa la seva participació en el Fòrum Econòmic Mundial de Davos (Suïssa). Una notícia que no va ser ben rebuda al Senat, on el portaveu del Partit Popular, Ignacio Cosidó, va explicar que detectava «una clara voluntat de desacatament» al Parlament en aquesta negativa del cap de govern, i que «en 40 anys de Constitució és la falta de respecte més gran al Parlament que hi ha hagut per part d'un president del Govern», va declarar el popular, malgrat que el Govern Rajoy en funcions va negar-se a sotmetre's a les sessions de control.