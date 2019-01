El Síndic veu «mancances» de coordinació en el cas del nadó maltractat

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, va constatar ahir que en el cas del nadó de dos mesos ingressat a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona després de ser maltractat «hi ha hagut mancances d'informació, de comunicació, de formació i dotació del personal en els diversos serveis i, sobretot, de coordinació». En roda de premsa després de reunir-se amb representants de la conselleria de Salut de la Generalitat, la direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia), l'Ajuntament de Pineda de Mar i l'Equip d'Atenció a la Infància (EAIA) del Maresme, va explicar que emetrà una resolució durant les properes setmanes.

El Síndic demanarà un protocol específic dels drets dels nadons en situació de risc, fins i tot abans de néixer, perquè és una etapa de la vida en la qual es donen «més condicions perquè sigui invisible i és molt díficil veure on hi poden haver lesions de dret», així com més recursos per a la detecció d'aquests casos, després de veure'n la mancança. També ha vist necessari un circuit d'intervenció més específic per al seguiment i l'atenció més intensiva dels nadons, perquè abans del seu ingrés a l'UCI en estat greu, una infermera de Calella havia alertat d'un possible maltractament: «Hi ha hagut una sospita d'una banda» que no ha arribat a l'altra per activar els mecanismes. L'adjunta al Síndic pels drets dels nens, Maria Jesús Lario, va alertar de l'actual «mancança de recursos en els serveis d'atenció primària» de salut per poder fer intervencions i acompanyament a les famílies.