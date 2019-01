Els taxistes col·lapsen Barcelona de nou en protesta per la regulació dels VTC

Els taxistes de Barcelona van iniciar ahir una vaga indefinida en protesta per la nova normativa que impulsa el Govern per regular els vehicles de lloguer amb conductor (VTC), que estableix que aquests serveis s'han de contractar amb una antelació mínima de 15 minuts. D'altra banda, els Mosos van practicar ahir tres detencions de taxistes per danys i desordres després de diversos atacs contra cotxes VTC. En el marc de la manifestació que els taxistes van fer, un grup reduït de persones va donar cops de puny i puntades de peu a cotxes VTC, als quals, en alguna ocasió, els van rebentar els vidres o els retrovisors. A més, el conductor d'un d'aquests cotxes va haver de ser atès pel SEM en tenir una indisposició quan el vehicle era atacat.

Els Mossos també informen de l'atropellament d'un taxista per part d'un conductor VTC, que va tenir lloc a l'aeroport del Prat, cap a la una del migdia.

Després de conèixer la proposta de la Generalitat, els taxistes, que exigien que la precontractació dels serveis de companyies com Uber o Cabify fora d'almenys sis hores, van celebrar una assemblea d'urgència a l'aeroport de Barcelona, on van decidir anar a la vaga i bloquejar, com ja van fer l'estiu passat, el centre de Barcelona amb els seus cotxes. Els taxistes van bloquejar la Gran Via i ahir al vespre van celebrar una assemblea en la qual van decidir mantenir aquest bloqueig.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va presidir ahir el ple del Consell del Taxi, on va informar els taxistes del decret llei que està elaborant el departament per regular els serveis VTC.

Calvet va explicar que aquest decret, que va qualificar de pioner a Espanya, és una mesura a curt termini que el Govern aprovarà en qüestió «de setmanes», amb la finalitat que a mitjà termini es redacti una llei que reguli de manera integral els serveis de taxis i VTC a Catalunya. La Generalitat proposa que els usuaris que vulguin contractar un servei VTC ho hagin de fer amb una antelació mínima de 15 minuts. El conseller va destacar que aquest interval és «proporcional» i «molt sòlid jurídicament», i va suggerir que fixar períodes més llargs, com demanen els taxistes, seria fer un «brindis al sol», ja que podrien ser invalidats per la justícia. Una altra novetat del decret del Govern és que quan un ciutadà vulgui contractar el servei d'Uber i de Cabify, per exemple, la geolocalització de l'aplicació «no podrà estar activa», per la qual cosa no podrà veure quins vehicles VTC té als seus voltants. Un tercer punt destacat del decret és que quan els VTC hagin prestat el seu servei s'hauran de quedar estacionats en algun aparcament o garatge, a excepció que ja tinguessin precontractat un altre servei. Les mesures presentades per la Generalitat han enfurismat els representants dels taxistes, que van abandonar el Consell del Taxi abans que acabés la reunió. Després de celebrar una assemblea improvisada amb els centenars de taxistes convocats a les portes del departament de Ter-ritori, el col·lectiu va acordar convocar una vaga indefinida i reunir-se a la terminal 2 de l'aeroport del Prat per decidir quines mesures de protesta adoptar. A l'aeroport, on els taxistes van arribar en una marxa lenta que va provocar cues quilomètriques a la C-31, Élite Taxi, la principal associació del col·lectiu, va decidir ocupar la confluència de la Gran Via amb el passeig de Gràcia de Barcelona.

El portaveu d'Élite Taxi, Alberto Álvarez, va assegurar que aquest decret és una mesura «insuficient» que no evitarà la competència deslleial que, segons el seu parer, practiquen les empreses VTC quan encadenen serveis.

«Ens conformàvem amb sis hores de precontractació», va afegir Álvarez, que va confiar que la Generalitat «faci un pas enrere» i accedeixi a ampliar aquest termini.

«Ens ho estan prenent tot, ens estan humiliant, estan aixafant el futur de les nostres famílies i fills. La classe treballadora mai pot rendir-se, enfonsar-se i cedir-ho tot a mans de les poderoses màfies capitalistes», va subratllar Álvarez.