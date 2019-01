Trump va ordenar al seu advocat que mentís al Congrés

El president dels Estats Units, Donald Trump, va ordenar al que llavors era el seu advocat personal, Michael Cohen, que mentís davant el Congrés sobre les negociacions que va fer per intentar tirar endavant la construcció d'una nova Torre Trump a Moscou, segons van explicar al diari digital BuzzFeed dos responsables federals implicats en la investigació dels fets.

Trump també va donar suport a un pla, ideat per Cohen, per visitar Rússia durant la campanya per a les eleccions presidencials amb el propòsit de reunir-se personalment amb el mandatari rus, Vladímir Putin, per impulsar significativament les negociacions. «Fes que passi», va assegurar Trump a Cohen, segons les fonts consultades per l'esmentat mitjà. El mes de novembre passat, Cohen es va declarar culpable per haver mentit en la seva compareixença davant el Congrés nord-americà i en la declaració escrita de dues pàgines que va remetre a les Comissions d'Intel·ligència del Senat i la Cambra de Representants.

El fiscal especial Robert Mueller va constatar que Cohen va mentir quan va dir que el projecte per construir una Torre Trump a Moscou va acabar el gener del 2016 en un intent per «minimitzar els vincles» entre el projecte de Moscou i l'«individu 1» –un terme que fa servir en les seves investigacions i que s'interpreta com una referència a Trump–, amb el desig de «limitar les investigacions actuals sobre Rússia».

Els dos responsables federals nord-americans implicats en la investigació han explicat a BuzzFeed que Cohen va dir a Mueller que, després de les eleccions, el president nord-americà li va ordenar personalment que mentís davant el Congrés assegurant que les negociacions van acabar molt abans del que realment ho van fer, per minimitzar així les implicacions per a Trump.

L'oficina del fiscal especial va tenir coneixement de l'ordre de Trump a Cohen després d'una sèrie d'entrevistes amb «múltiples testimonis» de l'Organització Trump i després de consultar missatges interns de correu electrònic, missatges de text i altres documents. Finalment, Cohen va admetre en les entrevistes amb l'equip de Mueller que havia rebut aquesta ordre de Trump perquè mentís davant el Parlament.

BuzzFeed va assenyalar que l'existència d'aquesta ordre no és la primera prova que apuntaria al fet que Trump podria haver intentat obstruir la investigació de l'FBI i de l'equip del fiscal especial Mueller sobre la possible ingerència de Rússia a les eleccions presidencials del 2016.

L'ordre de Trump a Cohen, però, suposaria una prova que l'actual president dels Estats Units va ordenar directament a un subordinat que mentís sobre les seves negociacions amb Rússia.

La resposta de Trump va arribar a través del seu nou advocat, l'exalcalde de Nova York Rudy Giuliani. «Qualsevol suggeriment –per part de qualsevol font– que el president va aconsellar a Michael Cohen que mentís és categòricament falsa», diu el comunicat. Giuliani va emfatitzar que «Michael Cohen és un convicte i un mentider», i va citar les paraules de Mueller, segons les quals, «ha incorregut en un patró de mentides i deshonestedat durant un prolongat període de temps i per això pagarà un preu molt alt».