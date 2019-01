«Les eleccions europees han de servir per explicar que el franquisme continua»

Les eleccions europees, que tindran lloc el mateix dia que les municipals, serviran per mesurar les forces dels partits que aposten per la desintegració de la Unió Europea i el retorn de les fronteres estatals. Formacions amb un discurs nacionalista d'extrema dreta abanderades per polítics com l'italià Matteo Salvini i l'hongarès Viktor Orbán.

En aquest sentit, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, que va ser ahir a Manresa donant suport a Marc Aloy, va dir que «les europees han de ser una oportunitat per explicar que el franquisme no ha desaparegut», i va afirmar que «la desvergonya de Vox ha entrat a les institucions de la mà dels populars i de Ciutadans». D'altra banda, i davant el reclam per tornar a aplicar l'article 155, fins i tot en les files socialistes, Aragonès va dir que aquestes posicions van «més enllà de Catalunya» i que el debat tracta entre «155 o democràcia», i va dir que el «PSOE ha d'abandonar el marc mental del nacionalisme espa-nyol».

A l'acte de Manresa, la portaveu dels republicans al Senat, Mirella Cortès, ha llegit una carta del president del partit, Oriol Junqueras: «Si hem de pagar el preu més alt pel nostre compromís amb la justícia, la llibertat i l'1 d'Octubre, ho assumim».