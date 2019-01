Els taxistes asseguren que no marxaran de la Gran Via fins que se'ls ofereixi una solució definitiva

Els taxistes continuaran tallant la Gran Via "el temps que faci falta" fins que el Govern els ofereixi un temps de precontractació dels serveis VTC que sigui raonable i que no posi en risc la seva activitat. El portaveu del comitè de vaga, Alberto 'Tito' Álvarez, tot i reconèixer que ahir la Generalitat "va obrir una porta" per poder desconvocar la vaga indefinida ampliant aquest termini i que ell era partidari d'oferir una treva, reconeix també que la proposta "era molt inconcreta" i que entén que els taxistes la rebutgessin i optessin per seguir ocupant la Gran Via. "Ens han enganyat durant tants anys que ara no hi ha confiança. Si no hi ha números concrets, papers firmats i declaracions públiques els taxistes no es mouran", ha afegit.

Álvarez, que ha recordat que dimarts es tornaran a reunir amb el Govern i l'AMB a les quatre de la tarda, reconeix que seguir tallant la Gran Via provocarà "un caos" a la ciutat a partir de demà dilluns, però ha recordat que el del taxi és un sector "molt dur" i que "aguantaran el que faci falta" per defensar els seus drets. "No volem molestar a ningú, però o arreglem això entre tots o ens quedarem aquí", ha assegurat.

A l'espera que la pluja els ofereixi una treva, la voluntat dels taxistes concentrats es celebrar al llarg de la jornada una assemblea per decidir els següents passos a seguir. Una de les possibilitats, segons ha reconegut 'Tito' Álvarez, seria organitzar una protesta demà dilluns a les portes del Departament d'Economia.



Un vianant colpeja diversos taxis

En un matí marcat per la pluja i la tranquil·litat, als volts del migdia un vianant ha colpejat diversos vehicles amb un paraigua. L'home, que ha estat retingut pels propis taxistes, ha estat identificat per la Guàrdia Urbana.