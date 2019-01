Els taxistes continuen la vaga i la Generalitat reforçarà el transport públic

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha explicat que el Govern ja treballa per reforçar el transport públic de Barcelona a partir de demà dilluns per la vaga indefinida de taxistes que es manté a la Gran Via. En una entrevista a Rac 1, el conseller ha assegura que l'executiu vol estar preparat davant el que considera un "trasbals greu de mobilitat". Calvet s'ha mostrat "decebut" per la decisió dels taxistes de rebutjar l'oferta del Govern d'ampliar el termini de 15 minuts de prereserva per a les VTC i ha explicat que no hi ha cap reunió amb el sector prevista per avui diumenge. També ha demanat a l'alcaldessa de l'ajuntament de Barcelona, Ada Colau, que deixi d'amagar-se darrere la Generalitat i "es mulli" fixant un temps de preserva.

L'assemblea de Passeig de Gràcia va rebutjar dissabte a la nit l'oferta de la Generalitat d'ampliar el temps de precontractació de les VTC. El portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, ha recomanat durant el debat assembleari aixecar l'acampada de vehicles per donar peu a la negociació amb la Generalitat, però els taxistes han apostat per continuar la protesta, amb una àmplia majoria. Álvarez havia defensat que l'oferta de l'executiu "obria una porta" per a millorar les condicions del sector, una opinió que no ha rebut el quòrum de l'assemblea.