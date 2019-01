Un exescolta de Montserrat denuncia que l'abadia va encobrir abusos sexuals

Un antic membre del grup d'escoltes catòlics del monestir de Montserrat, Miguel Ángel Hurtado, va denunciar ahir que l'abadia ha encobert durant 20 anys els abusos que va patir per part d'un monjo el 1998, mentre que la comunitat benedictina assegura que sempre se li va donar suport.

Hurtado ja va fer públic el 2016 que va patir abusos sexuals per part d'un sacerdot quan tenia 16 anys i va promoure llavors una petició al Congrés, que va reunir més de 300.000 firmes, perquè aquests delictes no prescriguin, encara que fins ara no havia revelat on i qui n'havia abusat.

En declaracions a El País i El Periódico, Miguel Ángel Hurtado, que actualment és psiquiatre i treballa a Londres, ha revelat que l'autor dels abusos va ser el pare Andreu Soler, que va fundar el moviment escolta de l'abadia i que en va ser el responsable durant 40 anys.

Hurtado explica que, com a membre del «servei d'ordre» del monestir, pernoctava una vegada al mes a l'abadia, i que va ser en la seva habitació on es van produir els tocaments del monjo en diverses ocasions.

Segons la versió d'Hurtado, tant l'antic abat de Montserrat Sebastià Bardolet com l'actual, Josep Maria Soler, van conèixer des del 1999 la denúncia dels abusos i no van prendre cap mesura, encara que admet que Soler es va reunir diversos cops amb ell i que el monestir li va pagar 7.200 euros perquè sufragués una teràpia psicològica, després que ell ho demanés explícitament en una carta.

Això no obstant, segons l'opinió d'Hurtado, la comunitat de Montserrat va optar pel «total secretisme i l'obscurantisme en la gestió del cas», ja que va rebre els diners en sobres amb bitllets de 500 per no deixar rastre. Hurtado assegura que, en el seu cas, «el més dolorós no van ser els abusos, va ser l'encobriment».

Per la seva part, el monestir de Montserrat ha indicat en un comunicat que, malgrat que el pare Andreu Soler sempre va negar els fets denunciats per Hurtado, «com a mesura preventiva» l'abat Josep Maria Soler va apartar el monjo denunciat de tota activitat pastoral i de contacte amb els joves i va ser traslladat al Miracle. La nota de la comunitat afegeix que l'any 2003 Hurtado va enviar una carta a l'abat en la qual afirmava que, després d'haver-ne parlat amb la família, no volia denunciar els fets i que no desitjava entrevistar-se amb Josep Maria Soler, encara que demanava una ajuda econòmica per pagar un tractament psicològic.

El monestir va acceptar pagar-li un total de 8.600 euros, una quantitat que incloïa també els honoraris de l'advocada del jove.

El 2004, l'abat Soler va mantenir la primera entrevista personal amb Hurtado, en la qual li va demanar perdó pel mal que se li hauria pogut causar i es va posar a la seva disposició, una entrevista que es va repetir el 2011.

En morir el monjo Andreu Soler el 2008, l'abadia li va dedicar un llibre amb les seves memòries, Escoltisme i Montserrat, sobre el qual Hurtado va tenir coneixement el 2015, cosa que li va causar un gran malestar.

En una nova entrevista amb l'abat, Hurtado li va exigir que es retirés el llibre de circulació i va retornar els diners que havia rebut com a ajuda econòmica, una quantitat que el monestir va donar a la fundació Vicki Bernadet i a la Creu Roja. L'any 2016, l'abat va informar personalment del cas la Congregació per a la Doctrina de la Fe, institució responsable d'aquests assumptes a la Santa Seu, que va avalar l'actuació del monestir, segons un portaveu de l'abadia de Montserrat.