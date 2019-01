El Govern i els taxistes arriben a un acord per desconvocar la vaga indefinida

El Govern i els taxistes van arribar ahir al vespre a un principi d'acord per desconvocar la vaga indefinida iniciada divendres.

Després d'una reunió de gairebé quatre hores on també van participar representants de l'AMB, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va explicar que estudiaran una ampliació dels 15 minuts fixats inicialment per contractar un servei de VTC amb una forquilla addicional per a l'AMB que s'aplicarà atenent «criteris territorials , ambientals i de durada del servei».

Això sí, el conseller va deixar clar que aquest principi d'acord, que es treballarà amb els serveis jurídics del departament i es portarà a consideració dimarts vinent al Consell Executiu, té com a condició que es desconvoqui la vaga immediatament.

Tot i que no va voler valorar l'acord abans de traslladar el resultat en assemblea a la resta del col·lectiu, el portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, va assegurar que «obre una porta» a desconvocar la vaga.

Per la seva part, la plataforma de mobilitat Cabify va condemnar ahir els actes de violència «dels sectors més radicals del taxi a Barcelona» viscuts ahir a la capital catalana i va fer una crida «a la calma, al respecte i al diàleg».