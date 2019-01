Un jove de 18 anys mor en una comissaria dels Mossos hores després de ser detingut

Un jove de 18 anys, que havia estat detingut a la matinada d'aquest diumenge per furt, ha mort a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Ciutat Vella (Barcelona) després de patir una "indisposició", després de la qual ha estat impossible reanimar-lo, segons ha informat la policia catalana.

El jove, de 18 anys, nacionalitat siriana i veí de Barcelona, era a les dependències policials de la comissaria del districte de Ciutat Vella perquè havia estat detingut de matinada per un furt al carrer Vistalegre de Barcelona, segons un comunicat dels Mossos.

Poc després de les set del matí, el detingut ha dit trobar-se malament i ha estat traslladat al Centre d'Atenció Primària Pere Camps, on ha estat visitat.

Però minuts després d'haver tornat a la comissaria d'aquesta visita mèdica, el jove hauria patit una "indisposició", després de la qual els Mossos han iniciat ràpidament maniobres de reanimació fins a l'arribada del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Malgrat els intents també del SEM per reanimar-lo, finalment no ha estat possible i se n'ha certificat la mort, segons han relatat els Mossos, en espera de l'autòpsia per determinar les causes exactes de la mort.