Junqueras: "De què serveix negociar els pressupostos si es vulneren drets fonamentals?"

El president d'ERC, Oriol Junqueras, rebutja negociar els pressupostos de l'Estat si es continuen vulnerant drets i llibertats. "De què serveix negociar els pressupostos si es vulneren drets fonamentals?", ha preguntat en una entrevista a l'Ara. Segons el líder dels republicans en presó preventiva es de fa més d'un any, els drets i llibertats són una "qüestió prèvia" als pressupostos i també ha posat en dubte que es compleixi "l'augment substancial" de recursos per a Catalunya tenint en compte l'experiència. Sobre el judici de l'1-O, ha considerat "significatiu" que fiscalia i Vox coincideixin "molt" en les acusacions.

Junqueras posa en qüestió que s'hagin de negociar els pressupostos del govern de Pedro Sánchez en el context actual. "Hem de negociar uns comptes si s'està condemnant humoristes, tuitaires i cantants? Per què hem de parlar de xifres si ens despertem un matí i la Policia Nacional deté sense ordre judicial alcaldes, activistes i fotoperiodistes?", ha preguntat.

Per al líder d'ERC, si no hi ha un acord sobre com aturar la regressió de drets i llibertats, "de què servirà posar-se d'acord en unes partides que ni tan sols sabem si s'executaran?", ha afegit.

Junqueras ha admès que un govern del PSOE i Podem "sempre serà més dialogant que un govern de PP, Cs i Vox" i que poden fer "més fàcil" trobar "finestres de diàleg i oportunitats per avançar cap a una solució". Però ha instat el president Sánchez a "fer gestos clars" i ha avisat que no donaran un "xec en blanc".

Sobre el judici de l'1-O, Junqueras ha assenyalat que qui acusa és Vox, un partit d'extrema dreta. I ha considerat que els demòcrates europeus haurien de donar suport al republicanisme català, que segons diu, defensa les institucions inclusives i no excloents. En aquest sentit, Junqueras ha assenyalat que fiscalia i Vox coincideixen molt en les acusacions i veu "significatiu" que els tesis s'assemblin bastant.

Pel que fa als pactes postelectorals a Barcelona, Junqueras assegura que ERC està oberta a pactar amb "tots els que defensin la democràcia i estiguin en la lluita antirepressiva". Segons el president d'ERC, "no sobra cap demòcrata" i no ha tancat la porta a ningú. "L'obrim a tothom", ha insistit.

Preguntat per si està preparat per seguir molts anys a presó, Junqueras ha respost que ho farà "si és el preu que ha de pagar per defensar els drets fonamentals". I ha descartat demanar un indult perquè assegura que no ha comès cap delicte. "Els meus fills necessiten un pare, sí, però també una democràcia que funcioni i en què es respectin drets i llibertats", ha reblat.