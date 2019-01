L'operatiu de rescat de Julen confia recuperar el nen abans de demà

La perforació vertical per arribar fins a Julen, el menor de dos anys que va caure diumenge passat en un pou de més de 100 metres de profunditat a Totalán (Màlaga), ja ha començat i els tècnics esperen recuperar el nen en unes 35 hores «si tot és favorable». Ahir ja es va arribar a la cota de perforació de 23 metres, després que s'aconseguís travessar un massís rocós que va dificultar les tasques durant la nit. Una vegada finalitzada la perforació vertical, s'iniciarà l'excavació d'una galeria horitzontal que arribi fins al tap situat a uns 70 metres dins del pou, lloc on creuen que es troba Julen. Aquesta operació, en unes condicions favorables, pot durar unes 20 hores, per la qual cosa podrien recuperar el cos del nen abans de dilluns.