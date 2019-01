Míting polític en un espai obert i inèdit, fora del centre

? Marc Aloy sembla tenir clar que haurà de batallar barri per barri si vol que les seves aspiracions esdevinguin realitat. Per aquest motiu, ahir l'acte de precampanya va tenir lloc en un espai inèdit, que mai abans havia acollit un míting polític d'aquesta envergadura. La ubicació escollida va ser la Font del Gat. En aquest espai urbà, conegut popularment com la gespeta, es va instal·lar un escenari amb un plafó amb la imatge del líder d'ERC empresonat Oriol Junqueras. Fins i tot el mateix Marc Aloy va fer referència al lloc escollit per fer-hi el míting tot citant-lo com un espai que ha unit diferents barris. «Una ciutat amb espais com aquest magnífic parc de la Font del Gat, nexe d'unió entre dos barris històrics, el Poble Nou i la Carretera de Santpedor, i que ha esdevingut el punt de trobada d'aquesta nova zona de les Bases». Als dos barris, ERC va aconseguir ser segona força el 2015 amb, gairebé, el 25% dels vots.