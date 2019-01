Els taxistes del Pirineu se sumen a la vaga indefinida dels de Barcelona

Els taxistes del Pirineu, de Terrassa, Sabadell, Mataró, Tarragona, Terres de l'Ebre, Granollers, Lleida, Sitges se sumen a la vaga indefinida dels de Barcelona, segons ha informat el Sindicat del Taxi de Catalunya (Stac) a través del seu Facebook.

Des del sindicat fan una crida a tots els taxistes de Catalunya a solidaritzar-se i donar suport als taxistes de Barcelona. Stac defensa davant les administracions la necessitat de fixar un temps de precontractació per a les VTC per poder diferenciar clarament aquests vehicles dels taxis. Segons el sindicat, la proposta de Govern "no és suficient ni clara" i conclou que es tracta de la "supervivència" del sector.

Aquest dissabte a la nit el Govern va proposar augmentar els 15 minuts mínims que havia fixat per precontractar les VTC amb la condició que els taxistes abandonin la vaga. Així mateix, l'executiu català va posar sobre la taula la possibilitat d'establir una forquilla de temps d'espera per a les VTC condicionada per criteris territorials i mediambientals. Una proposta que va ser rebutjada pels taxistes reunits en assemblea.