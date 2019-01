USPAC denuncia «irregularitats» en les eleccions sindicals dels Mossos

El sindicat USPAC (Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya) ha denunciat "irregularitats" en les eleccions sindicals dels Mossos d'Esquadra. En un comunicat dirigit a la Mesa Electoral emès aquest divendres, USPAC ha exigit l'anul·lació de totes les sol·licituds de vot per correu anteriors a la constitució de la Mesa Electoral Coordinadora i a la convocatòria del dia de les eleccions. A més, ha al·legat que l'enregistrament de les sol·licituds per part de l'administració de la Direcció General de la Policia és inadmissible perquè el procés electoral encara no havia començat.

USPAC ha acusat el sindicat SAP-UGT de participar de les "irregularitats" detectades recollint còpia de les comunicacions de vot per correu de centenars de funcionaris del cos de Mossos des del 10 de gener de 2018. Per tot plegat, ha denunciat que s'està intentant beneficiar SAP-UGT "en contra de la resta", tal com assegura que va succeir a les eleccions de 2015, anul·lades per haver vulnerat el dret fonamental dels altres sindicats.

USPAC ha recordat que el vot per correu només es pot sol·licitar en cas que algun elector prevegi que en la data de la votació no es trobarà al lloc on li correspon exercir el seu dret a sufragi i que, per tant, resulta "absurd i contrari a tota lògica" que s'hagin realitzat les sol·licituds abans de fixar-se el dia de les eleccions.

Per a més inri, el sindicat policial remarca que com la comunicació de vot s'ha de remetre a la Mesa Electoral és "evident" que no es pot fer cap sol·licitud anteriorment a la seva constitució. En aquest sentit, USPAC també subratlla la prohibició de realitzar qualsevol activitat vinculada a les votacions abans de l'inici del procés electoral, que va començar el passat 18 de gener.