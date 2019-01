Admès a tràmit el recurs de Puigdemont contra la decisió de suspendre'l com a diputat

El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs presentat per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont contra la interlocutòria dictada pel Tribunal Suprem que ordenava la suspensió automàtica de les seves funcions i càrrecs públics.

Aquella resolució, de fet, el va suspendre com a diputat a ell i a quatre processats més que mantenien l'acta com a membres del Parlament. Aquesta resolució va ser dictada pel jutge Pablo Llarena el passat 9 de juliol, el mateix dia que va tancar la tancar la instrucció de la causa. Sobre la petició de Puigdemont de suspendre la resolució, el TC no hi aprecia una "urgència excepcional", però dona tres dies a la fiscalia i al sol·licitant d'empara perquè presentin al·legacions.

El ple del TC ha decidit admetre a tràmit per unanimitat el recurs d'empara presentat per Puigdemont perquè concorre "una especial transcendència constitucional perquè planteja un problema o afecta una faceta d'un dret fonamental" sobre el qual el tribunal no té doctrina.

A més, en la providència dona un termini màxim de 10 dies al Tribunal Suprem per remetre certificació o fotocòpia de les actuacions corresponents.