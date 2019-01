Theresa May va patir una derrota a la Cambra dels Comuns

El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, va advertir que el Brexit implicaria la sortida automàtica dels vaixells espanyols de les aigües britàniques just l'endemà de la seva entrada en vigor, el que suposaria un greu perjudici per al sector. Planas va destacar que la pesca és, segons el seu parer, l'element més problemàtic pel que fa al seu departament que comportaria la sortida del Regne Unit de la UE. Segons va explicar, les mesures a prendre en cas necessari aniran en el sentit de mantenir una relació amb el Regne Unit que sigui el més semblant possible a l'actual.