Casado promet «posar ordre» a Catalunya per alliberar-la d'«una banda de fanàtics»

Pablo Casado va assegurar que el PP vol prohibir els indults per a condemnats per sedició europa press

El president del PP, Pablo Casado, va assegurar que quan el seu partit governi a Espanya posaran ordre a Catalunya i alliberarà tota una societat segrestada «per una banda de fanàtics, racistes i supremacistes», que s'ha apoderat de la Generalitat. Casado, en la cloenda de la convenció de «rearmament ideològic» del PP, va demanar un «necessari enfortiment nacional» per poder recuperar la convivència i la legalitat a Catalunya, que, va destacar, ha eliminat «la pesta del nacionalisme».

El president del PP va prometre, si arriba al Govern, posar en marxa immediatament l'article 155 de la Constitució sense límit de temps, així com va apostar per reformar el Codi Penal per tornar a penalitzar la convocatòria de referèndums il·legals perquè, va recordar, així van aturar el Pla Ibarretxe i així aturaran «el Pla Torra».

Una altra de les mesures que té al cap sobre Catalunya és modificar la Llei de l'Indult per prohibir aquesta mesura de gràcia a condemnats per sedició i rebel·lió «per molt» que el Govern pressioni la Fiscalia i l'advocacia de l'Estat. «El millor és deixar-ho legislat», va assenyalar. Impulsaran també una nova Llei de Símbols per garantir la neutralitat dels espais públics i aplicaran la Llei de Partits per il·legalitzar tots aquells que fan crides a la violència i la «kale borroka».

Una altra de les reformes que volen fer, segons va explicar, és la de la Llei de Finançament de Partits, perquè «no rebin ni un sol euro» aquells que van contra Espanya i amenacen «la seva integritat, la seva història i la seva llibertat».

Paral·lelament, el president del PP va assegurar que només el PP pot aglutinar el vot del centredreta i que ha de fer-ho perquè «no es pot unir Espanya desunint el vot». De cara a les properes eleccions de maig, va reclamar als seus que no mirin altres partits: «Hem d'anar als nostres assumptes».

Casado va dedicar una part de la seva intervenció a reivindicar les sigles que presideix com la formació a la qual ha de tornar el vot que se n'ha anat a Vox i Ciutadans, encara que no va esmentar cap dels dos partits. «No hem d'apel·lar només al vot útil sinó al vot fort, necessari i eficaç per defensar Espanya de l'amenaça nacionalista i de la rendició socialista», va dir.

Per part seva, el nou president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, va assegurar que «l'onada de canvi» que s'ha produït a Andalusia, que ha fet arribar el PP-A a la presidència de la comunitat després de pactar amb Ciutadans i Vox, «no s'atura a Despeñaperros», perquè seguirà avançant fins arribar «a tots els racons d'Espanya», i col·locarà, a més, «democràticament» el president del PP a la Moncloa i desallotjarà Pedro Sán-chez.

Moreno va rebre al principi i a diversos moments del seu discurs els aplaudiments de tot el ple, que va arribar a cridar «president, president». Les paraules de Moreno van ser introduïdes pel tema We are the champions i per un públic que s'aixecava dels seients per aplaudir-lo mentre pujava a l'escenari.

Aquesta convenció, va dir Moreno, serà un»revulsiu» per als objectius que té el partit al davant, com les properes eleccions autonòmiques i municipals. En aquest punt, el nou president autonòmic va animar tots els candidats tant autonòmics com locals perquè cadascuna de les candidatures «notaran l'empenta» del canvi que s'ha produït a Andalusia, on s'ha posat fi al « gran cortijo» del socialisme.