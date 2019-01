Tensió entre Mossos i alguns taxistes a les portes del Parc de la Ciutadella

Els Mossos d'Esquadra han evitat aquest dilluns que els taxistes entrin al Parc de la Ciutadella per dirigir-se al Parlament. S'han viscut moments de tensió quan alguns conductors han intentat traspassar una de les entrades del parc, la que està situada a prop de l'Estació de França.

Agents antiavalots ho han impedit tirant-los enrere. Alguns taxistes es queixen de cops de porra. En veure que no podien accedir a la cambra, els manifestants, que són centenars, han decidit anar cap a la Ronda Litoral per tallar-la.

A la manifestació hi eren presents taxistes del Bages. La concentració ha començat al Departament d'Economia per després baixar per la Via Laietana cap al Parlament. Vestits amb armilles grogues, els taxistes s'han reunit a primera hora a Plaça Catalunya, des d'on han decidit anar davant de la conselleria d'Economia i, des d'allà, han iniciat una marxa cap al Parlament de Catalunya. Pel camí, han fet una assentada a Via Laietana.

Els taxistes han fet crides en contra del Govern, al que han acusat d'anar en contra de "la classe treballadora" i d'estar a favor de "les multinacionals" i han demanat a la ciutadania que s'uneixi "a la protesta".