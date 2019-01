Íñigo Errejón deixa el seu escó al Congrés

El cofundador de Podem Íñigo Errejón ha anunciat aquest dilluns que deixa el seu escó al Congrés després de la crisi que ha generat en la formació la seva decisió de concórrer a les pròximes eleccions autonòmiques de Madrid com a candidat de la plataforma 'Més Madrid', impulsada per l'alcaldessa de la capital, Manuela Carmena. "Pago molt tranquil el preu d'haver adoptat la decisió correcta", ha resumit a la sala de premsa del Congrés.

La direcció de Podem havia assenyalat la porta de sortida a Errejón des que va anunciar la seva decisió el passat dijous, però s'havia negat a emprendre cap mesura sancionadora ni d'expulsió, en considerar que "no es pot fer fora algú que ja se'n ha anat" .

És a dir, la cúpula del partit morat ha defensat des del primer moment que va ser Errejón qui va prendre la decisió de deixar Podem en voler competir amb una nova plataforma i no com a candidat d'Units Podem i, per tant, qui havia d'assumir la responsabilitat de deixar el seu escó i el partit.

Quatre dies després d'esclatar la major crisi de Podem des del seu naixement fa cinc anys, Errejón ha decidit abandonar l'escó que va aconseguir com a 'número tres' de la llista que va encapçalar per Madrid el secretari general, Pablo Iglesias, en les eleccions generals de 2016 . Errejón va iniciar la legislatura com a portaveu parlamentari, però va ser rellevat per Irene Montero després de ser derrotat a l'Assemblea de Podem de 2017, coneguda com Vistalegre II.