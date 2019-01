Montserrat diu que ara sí que denunciaria un religiós si cometés un abús sexual

El monestir de Montserrat assegura que avui dia posaria en coneixement de la policia un cas d'abús sexual perpetrat per un membre de la comunitat religiosa. Una afirmació del portaveu del monestir, Bernat Juliol, a Regió7 que arriba després que un antic membre del grup d'escoltes de Montserrat, Miguel Ángel Hurtado, hagi fet públic que l'abadia ha encobert durant 20 anys els abusos que va patir per part del monjo Andreu Soler. La versió dels fets del monestir i la víctima són antagòniques.

«Ara hi ha més sensibilització sobre aquestes qüestions i, per tant, els protocols d'actuació en aquests casos són més estrictes», explica Juliol. Avui dia s'obriria una investigació interna i els responsables del monestir posarien en coneixement de la policia i els ens eclesiàstics competents els fets. Per què l'abat de Montserrat no en va informar quan se'n va assabentar? El portaveu ho justifica dient que es va respectar la decisió de la víctima de no denunciar-ho a la policia. Una versió que xoca amb el que ha expressat l'antic escolta, que afirma pressions precisament de l'abat Josep Maria Soler per evitar la denúncia policial al·legant que el procés judicial podria allargar-se durant molt de temps.

Els fets es remunten al 1998, quan Hurtado tenia 17 anys. El pare Andreu Soler, que va fundar el moviment escolta de l'abadia i va morir fa deu anys, és qui va cometre els abusos. El monestir va iniciar una investigació interna per aclarir els fets, i malgrat que el portaveu eclesiàstic assegura que en l'informe no s'arribava a cap conclusió, més enllà de recollir les versions antagòniques d'Hurtado i Soler, l'abat el va apartar de tot contacte amb els joves i el va traslladar al monestir del Miracle, al Solsonès.

Tot i que Hurtado no havia dit fins ara qui havia comès els abusos dels que va ser víctima als 17 anys, sí que havia fet públic que els va patir en ser menor d'edat. Fins i tot ha liderat el moviment, en els darrers anys, que va portar al Congrés dels Diputats el debat de la reforma del Codi Penal per evitar que els casos com el seu prescriguin.

Al 2016, Hurtado va començar a aparèixer en els mitjans de comunicació per aquesta qüestió. Precisament aquell l'any, l'abat de Montserrat va informar del cas a la Congregació per a la Doctrina de la Fe, institució responsable d'aquests afers a la Santa Seu. La institució, però, no ha iniciat una investigació perquè, segons el portaveu, ha conclòs que «el monestir va actuar correctament». Juliol assegura a aquest diari que l'abadia «no té coneixement» de cap altre cas de possibles abusos de Soler ni de cap altre religiós.