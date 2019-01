La primera ministra britànica planteja un acord bilateral amb Irlanda

La primera ministra britànica, Theresa May, intentarà que Irlanda accepti un tractat bilateral per superar així les reticències del sector més dur del seu partit a l'Acord de Retirada pactat entre el Govern britànic i la Unió Europea. Segons el diari The Sunday Times, aquesta opció permetria que el Partit Unionista Democràtic (DUP) i els diputats dissidents del Partit Conservador donessin suport a l'Acord de Retirada.

Paral·lelament, representants dels dos grans partits britànics, el conservador i el liberal, van exterioritzar posicions enfrontades sobre la possibilitat de prorrogar l'article 50, la base per a la sortida del Regne Unit de la UE, després del rotund fracàs del pla traçat per la primera ministra, i les autoritats de Brussel·les al Parlament britànic. El portaveu per al Brexit del Partit Laborista, Keir Starmer, veu aquesta possibilitat «inevitable». «Estic obert a fer-ho si això vol dir que no abandonarem la UE sense acord», va dir.



El Govern defensa l'acord

Per contra, el ministre de Comerç, Liam Fox, va explicar que la pròr-roga de l'article significaria que «el Govern ha fet marxa enrere en la seva paraula», i va defensar que l'acord amb la UE «és la millor opció per tirar endavant». «El Parlament no té dret a segrestar el procés del Brexit», va lamentar el ministre. May va mantenir ahir una conferència telefònica amb els seus ministres per discutir la situació abans de tornar avui al Parlament per explicar els següents passos a seguir.

D'altra banda, els Governs d'Espanya i el Regne Unit signaran avui a Madrid un acord perquè els britànics residents a Espanya i els espanyols residents al Regne Unit mantinguin el dret al vot a les municipals després del Brexit. La signatura anirà a càrrec del secretari d'Estat per a la UE, Marco Aguiriano, i el ministre britànic per al Brexit, Robin Walker. L'acord el va autoritzar divendres passat el Consell de Ministres, que va donar llum verd també a la seva aplicació provisional des del mateix dia en què Regne Unit surti de la UE, sense esperar a la seva ratificació. Els terminis són importants perquè tant a Espanya com al Regne Unit hi ha eleccions municipals al maig.