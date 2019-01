Puigdemont diu que la seva investidura al Parlament depèn de «si hi ha o no la voluntat de fer-ho»

L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest dilluns que si el Parlament decidís investir-lo serà president "amb tota l'efectivitat que té això". "El problema no és aquest, és si hi ha o no la voluntat de fer-ho", ha dit preguntat per les declaracions del president de la cambra, Roger Torrent, que ha reclamat en una entrevista a la Cadena SER que per a una investidura a distància "hi ha d'haver efectivitat". Per la seva banda, el president Quim Torra ha recordat que per a JxCat la investidura de Puigdemont continua sent "un dels objectius" de la legislatura. "No hem sortit mai d'aquest principi", ha afegit Torra.

Després que el TC hagi admès a tràmit el recurs d'empara de Puigdemont contra la decisió del Suprem de suspendre'l com a diputat, l'anterior cap de l'executiu ha reclamat al tribunal que decideixi el que decideixi ho faci "ràpidament". "El meu mandat com a diputat té una durada molt limitada, per tant, és clar que hi ha una urgència", ha dit, afegint que espera que el tribunal no es converteixi en un "obstacle" a fer justícia.

La decisió del Constitucional és un tràmit "indispensable", segons ha reconegut ell mateix, perquè pugui recórrer la decisió sobre la seva suspensió com a diputat al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg.



Aval a la incorporació de Turull per a les europees



Puigdemont no es descarta com a candidat a les europees. "Jo em vaig oferir com a número 2 d'una candidatura unitària. Per tant, quan vaig dir això és que ja no em descartava", ha contestat a preguntes dels periodistes sense confirmar encara si encapçalarà o formarà part d'alguna llista.

El que sí que consta, ha dit Puigdemont, és l'oferiment de l'exconseller Jordi Turull de presentar-se com a candidat als comicis europeus. "Crec que hem de comptar amb ell", ha opinat.

Sobre quina ha de ser la fórmula de partits, el líder de JxCat ha emplaçat a esperar al congrés fundacional de La Crida, del 26 de gener, per decidir tant de cara a les europees com a les municipals. "A partir del 26 s'hauran de prendre decisions de com es concreten aquestes propostes", ha assegurat.

En tot cas, ha dit sobre una possible coalició amb el PNB, la relació amb els nacionalistes bascos la té el PDeCAT. "L'únic que pot parlar d'acords que s'han subscrit és el PDeCAT", ha afirmat, tornant a reivindicar la "voluntat d'articular una candidatura el màxim d'unitària possible".



Judici 1-O



Durant la reunió de dos dies a Brussel·les que va començar diumenge i acaba aquest dilluns, el grup parlamentari de JxCat aborda l'estratègia política de cara al judici de l'1-O que començarà en les pròximes setmanes.

En aquest sentit, Puigdemont ha assegurat que el judici és l'oportunitat per "desemmascarar tota la construcció fal·laç d'uns crims que no s'ha comès" i ha refermat la "màxima disposició" a estendre la denúncia "arreu del món".

"El judici no va de rebel·lió, ni de cap ni un dels delictes que se'ls acusen", ha criticat l'expresident, denunciant que el procés judicial va de l'u d'octubre i "els milions de persones que van sortir a votar i van ser agredits per la policia".