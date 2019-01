Els taxistes amenacen de mantenir la protesta «el temps que calgui»

Els taxistes continuaran tallant la Gran Via de Barcelona «el temps que faci falta», fins que el Govern els ofereixi un temps de precontractació dels serveis VTC que sigui raonable i que no posi en risc la seva activitat.

El portaveu del comitè de vaga, Alberto Álvarez, tot i reconèixer que dissabte la Generalitat «va obrir una porta» per poder desconvocar la vaga indefinida i ampliar aquest termini i que ell era partidari d'oferir una treva, va reconèixer també que la proposta «era molt inconcreta» i que entén que els taxistes la rebutgessin i optessin per seguir ocupant la Gran Via. «Ens han enganyat durant tants anys que ara no hi ha confiança. Si no hi ha números concrets, papers firmats i declaracions públiques els taxistes no es mouran», va afegir el portaveu del comitè.

Álvarez, que va recordar que demà es tornaran a reunir amb el Govern i l'AMB a les quatre de la tarda, va reconèixer que seguir tallant la Gran Via provocarà «un caos» a la ciutat a partir d'avui, però va recordar que el del taxi és un sector «molt dur» i que «aguantaran el que faci falta» per defensar els seus drets. «No volem molestar ningú, però o arreglem això entre tots o ens quedarem aquí», va assegurar.



Reunió amb el Govern

En tot cas, els taxistes de Barcelona volen garanties que el temps mínim de precontractació d'un VTC passarà de «minuts a hores» per posar fi a la vaga indefinida que van començar divendres passat i per a la qual van reclamen el suport d'altres comunitats, que els taxistes de Madrid ja els han ofert.

Després de la maratoniana reunió amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, dirigents d'Élite Taxi i de Taxi Companys van destacar la importància d'aquest punt de les seves reivindicacions, mentre que, en l'àmbit polític, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona es critiquen mútuament.

Si dissabte l'alcaldessa i presidenta de l'AMB, Ada Colau, acusava a Twitter la Generalitat d'«irresponsable», ahir Calvet li va reclamar que «deixi d'amagar-sedarrere de l'administració autonòmica en aquest conflicte».

Álvarez va demanar als taxistes d'altres localitats catalanes i de la resta d'Espanya que se sumin als seus actes de protesta, ja que lluiten «per una llei catalana que afecta tothom». Va recordar que en les mobilitzacions del juliol passat van aconseguir el suport de taxistes de Madrid, València i Andalusia, entre d'altres, i ara esperen aconseguir el mateix; «al final les comunitats autònomes s'hauran de mullar».

Va reconèixer que dissabte «es va obrir una porta» amb la proposta del Govern per establir un ventall de temps que permetria als ajuntaments incrementar en els seus reglaments el període de precontractació d'un VTC. Però va explicar que el sector «ha perdut la confiança en els polítics» i va assegurar que «mentre no pugi el temps i parlem d'hores i no de minuts, els companys difícilment s'aixecaran».

En termes similars es va expressar el president de Taxi Companys, Luis López. «El VTC és un servei diferent del taxi i necessita contractació prèvia, necessitem un temps que sigui veritable i que l'usuari ho sàpiga, un temps que l'AMB garanteixi que podrà controlar» i que, fins ara, «cap comunitat autònoma ha marcat», va afirmar.

En un matí marcat per la pluja i la tranquil·litat, als volts del migdia, un vianant va colpejar diversos vehicles amb un paraigua. L'home, que va ser retingut pels mateixos taxistes, va ser identificat per la Guàrdia Urbana.

Per part seva, els conductors de VTC que dissabte van tallar la Diagonal a l'alçada de la plaça Francesc Macià amb els seus vehicles des de dos quarts de quatre de la tarda van abandonar la via als volts de les dues de la matinada, després de decidir-ho en assemblea.