Torra visita els estudiants tancats des de dimecres a la Universitat de Girona

El president de la Generalitat, Quim Torra, va visitar ahir els estudiants tancats des de la nit de dimecres a la Facultat d'Educació i Psicologia de la Universitat de Girona (UdG) després de les detencions per presumptes desordres en l'ocupació de les vies de l'AVE a Girona l'1 d'octubre del 2018.

En una publicació a Twitter recollida per Europa Press, Torra va explicar que ha visitat la batejada com a Caputxinada UdG per interessar-se «pels detinguts en l'operació repressiva de dijous», i després va expressar el seu suport als estudiants i va agrair l'ajuda al rector i al degà de Lletres.

A més a més, Torra va explicar que el Govern presentarà denúncia contra l'actuació policial en defensa dels drets civils dels detinguts.

En acabat, unes 1.000 persones van participar en una marxa que sortia des de cinc punts diferents de les comarques gironines i acabava a la Plaça U d'Octubre del 2017 a Girona. Malgrat la pluja, ahir al migdia van començar a arribar els manifestants, organitzats en columnes.