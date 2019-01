La vaga de taxis de Barcelona s'estén a altres municipis catalans

? La vaga indefinida de taxis s'ha estès a altres municipis catalans, principalment de la segona corona metropolitana, com Mataró, Sabadell i Terrassa, però també a Girona. Igual que va succeir en la vaga del mes de juliol, la protesta dels taxistes es va estenent des de Barcelona cap a altres ciutats catalanes. En diversos comunicats, associacions de taxistes d'aquestes poblacions de la segona corona han assegurat que se solidaritzen amb les protestes de Barcelona en contra del decret que prepara el Govern sobre els VTC, i que secunden la vaga. L'associació de Taxistes dels Pirineus també s'ha sumat a la vaga indefinida, encara que ha aclarit que respectarà els serveis mínims sanitaris programats i de transport escolar que tenien contractats, i el mateix farà l'associació de taxistes de les Terres de l'Ebre. Alguns col·lectius de taxistes de les poblacions esmentades també han informat que se sumaran a l'ocupació de la Gran Via i que faran marxes lentes periòdicament en protesta per la situació del taxi.