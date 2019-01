El caçador que va matar dos agents rurals afirmaque va quedar «en blanc»

Ismael Rodríguez, el caçador que va disparar mortalment contra dos agents rurals ara fa dos anys a Aspa (Segrià), va declarar ahir en la primera jornada del judici que només recorda veure les víctimes a terra perquè quan va usar l'escopeta «vaig quedar en blanc». Va afirmar que els agents se li van acostar per l'esquena però no va sentir els passos quan se li van aproximar, i que recorda que li van dir «bon dia» i li van demanar que descarregués la seva arma. A partir d'aquest moment, «només recordo veure la insígnia d'agents rurals, veure'ls a ells a ter-ra i anar-me'n cap al cotxe» amb el qual havia viatjat al vedat amb altres caçadors des de Terrassa. Allà es va trobar amb un dels seus companys de caça i li va confessar que «crec que he disparat a dues persones». El grup de caçadors que havien acompanyat Rodríguez fins a Aspa i que s'havien dispersat es van posar en contacte entre ells per reunir-se de nou al cotxe i parlar sobre el que havia passat.