L'acusat del doble crim d'Aspa va confessar als caçadors que l'acompanyaven que havia matat dos agents rurals

Els caçadors que acompanyaven l'acusat del doble crim d'Aspa (Segrià) han declarat en la segona jornada del judici que va ser el mateix acusat, Ismael Rodríguez, qui els va confessar que havia matat els dos agents rurals. Des del moment dels fets i fins que l'acusat va trucar al 112 van passar uns 40 minuts. Tots han coincidit, però, que "no els va semblar tant de temps" però que no van anar a veure els agents perquè Ismael "ens va dir clarament que estaven morts, que els havia disparat al cap", han dit. Segons els forenses, les víctimes van rebre un primer tret cadascuna, una al pit i l'altra a la cara, i després un segon tret, al cap, des de més a prop, quan ja eren a terra. Han afegit que els quatre trets eren "mortals de necessitat".

Els caçadors també han explicat que no els va semblar que Ismael Rodríguez volgués fugir del lloc dels fets, tot i que un d'ells ha reconegut que l'acusat li va dir "marxem". "Si hagués volgut fugir hauria marxat o no ens hauria dit res", ha declarat un d'ells, i un altre ha dit que l'acusat volia dir que anessin cap al cotxe a trucar.

Al 112 però, va trucar Rodríguez uns 40 minuts després dels fets i perquè dos dels caçadors, els més veterans, li van dir que ho fes. "No em mirava a la cara directament. Estava com blanc i absent", ha declarat un. "Quan li preguntàvem perquè ho havia fet ens deia que no sabia perquè", han declarat.



Un amic de l'acusat nega haver presenciat els fets



Un dels testimonis que les parts volien escoltar avui era un amic de l'acusat, Ismael C., el noi que, quan es van dividir en grups de bon matí, va anar amb l'acusat. Ismael C. ha declarat que va estar amb Ismael Rodríguez la primera mitja hora del matí i que després va marxar amb uns altres dos caçadors, que eren pare i fill i que, per tant "no va veure res".

En les seves declaracions, en canvi, pare i fill han dit que van estar tot el matí sols fins que el fill es va trobar a Ismael Rodríguez quan anava al cotxe a per més cartutxos, li va explicar què va passar i va anar a buscar al seu pare. "Estava atordit, com fora de sí", ha declarat el fill. Rodríguez va declarar que en el moment dels fets estava sol, descartant també que Ismael C. presenciés els fets.



Els familiars diuen que l'acusat té "lapsus"



Aquest dimarts també ha declarat el pare i la parella actual de l'acusat. Tots dos han assegurat que Ismael Rodríguez a vegades pateix "lapsus" i que es queda com anat una estona, tot i que mai ha reaccionat de manera agressiva. Mentre que el pare ha dit que les presumptes llacunes són qüestió de segons, la parella ha dit que són d'uns quinze minuts. Tots dos han descrit l'acusat com un noi normal i no entenen què va poder passar. "Estem tota la família pensant que no pot ser, que és impossible que el meu fill hagi pogut fer una cosa així", ha declarat el pare.



El jurat visualitza la reconstrucció dels fets



La segona sessió del judici pel crim d'Aspa ha finalitzat amb el visionat de la reconstrucció dels fets. Al vídeo es veu com Ismael Rodríguez diu que recorda que els agents rurals li van dir bon dia, que es va girar i que els va disparar, però que no recorda ni com ni a qui va disparar primer ni si va recarregar l'arma. "Em vaig quedar en blanc", ha dit. En la reconstrucció assegura que no va veure cap d'ells caure perquè després de disparar va marxar corrents. "Ho vaig fer per por, no sé perquè", ha dit. No sabia si estaven morts", ha afegit, tot i que "suposo que sí perquè els havia disparat", ha puntualitzat.