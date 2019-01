Les mobilitzacions dels taxis també arriben a Madrid

? Els taxistes de Madrid es van manifestar a primera hora de la tarda d'ahir per la Gran Via de la capital en el marc de la vaga per reclamar al Govern regional que articuli una regulació immediata del sector dels VTC.

El president de Ciutadans, Albert Rivera, va ser increpat i insultat per un grup de taxistes quan arribava a l'estació de tren d'Atocha, a Madrid, i els va advertir que mostrar «agressivitat» els perjudica.

Les associacions de taxistes de Madrid reclamen que els usuaris de VTC estiguin obligats a contractar els seus serveis amb un temps mínim de sis hores.