La senadora dels EUA Kamala Harris vol ser candidata a les presidencials

La senadora per Califòrnia Kamala Harris ha anunciat la seva intenció de presentar-se com a candidata a les eleccions presidencials del 2020 pel Partit Demòcrata. En total, són ja sis els precandidats, quatre dels quals dones. El lema de campanya d'Har-ris serà «Per a la gent» i defensarà valors com la igualtat, la decència, la justícia i la democràcia. «Tota la meva carrera s'ha centrat en el fet que la gent estigui fora de perill. Quan miro aquest moment amb perspectiva, sé que els americans es mereixen algú que lluiti per ells [...] i els posi davant dels seus interessos personals», va afegir.