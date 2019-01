Els taxistes col·lapsen Barcelona i avui podrien tallar l'autopista a la Jonquera

Els taxistes van col·lapsar un altre dia la ciutat de Barcelona per protestar contra el decret del Govern sobre la regulació dels Vehicles de Transport amb Conductor (VTC). Els manifestants també van protagonitzar incidents amb les forces policials, primer amb els Mossos d'Esquadra per intentar entrar al recinte del Parlament, i després amb la Guàrdia Civil per fer el mateix al Port de Barcelona. Els taxistes també van amenaçar d'estendre la protesta a la frontera francesa en col·laboració amb els Armilles Grogues, i avui podrien decidir tallar l'autopista a la Jonquera.

A més de mantenir bloquejat per quart dia el tram central de la Gran Via de Barcelona, uns 2.000 taxistes, abillats amb armilles grogues, van portar ahir les seves protestes al centre de Barcelona, a la Ronda Litoral i al Port, entre altres punts de la ciutat, amb la qual cosa van col·lapsar la circulació a la capital catalana. Els taxistes fins i tot van intentar entrar al parc de la Ciutadella per dirigir-se al Parlament, però els Mossos els van barrar el pas i tres agents de la policia catalana van resultar ferits de diversa consideració durant els enfrontaments. També hi va haver un altre ferit, en aquest cas un guàrdia civil, en tractar d'impedir que els taxistes accedissin al Port de Barcelona. Els taxistes, a més, van causar danys a un vehicle VTC que portava passatge a la Ronda Litoral i un altre cotxe de Cabify al carrer Comte Borrell, a prop del mercat de Sant Antoni.

Ahir al vespre, representants dels taxistes van ser rebuts pel conseller de Territori, Damià Calvet, després de la trobada amb el president català, Quim Torra, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, i es van instar a arribar a una solució al conflicte del taxi en la reunió d'avui del Govern. Els portaveus d'Élite Taxi Alberto Álvarez i Ivan Sesma van accedir a última hora d'ahir al Palau de la Generalitat, on es van reunir amb Calvet.

Després de la trobada, Alberto Álvarez es va dirigir als centenars de taxistes que estaven concentrats des de feia hores a la plaça de Sant Jaume i va expressar el seu agraïment perquè els haguessin rebut. «Ara fem el recorregut a l'inrevés i anem a descansar, que demà [avui per al lector] serà un dia molt llarg», va dir als seus companys.



«Internacionalitzar» el conflicte

Abans de la trobada amb el Govern, Álvarez va assegurar que els taxistes mantenen converses «bastant avançades» amb els francesos i que «possiblement» acabaran per bloquejar avui la frontera amb França, a la Jonquera. «Possiblement acabarem bloquejant les fronteres des de França i des de Catalunya», va explicar el portaveu d'Élite Taxi en un comunicat. «Volem internacionalitzar el conflicte i que sigui visible la situació real a Catalunya, on estem cada vegada més lluny d'assemblar-nos a una democràcia, i on cada vegada més ens assemblem a una dictadura encoberta en mans dels lobbies», va denunciar.



Mobilitzacions dels VTC

Per la seva banda, conductors de vehicles VTC van bloquejar ahir al matí part de la Diagonal de Barcelona amb els seus automòbils entre la plaça de Francesc Macià i la de Pius XIII. Amb aquestes protestes, tots dos col·lectius intenten pressionar el Govern català perquè tingui en compte els seus interessos a l'hora de regular la seva activitat. El conseller de Territori de la Generalitat, Damià Calvet, preveu reunir-se avui a la tarda amb els taxistes per intentar acostar posicions després d'exposar l'última hora del conflicte al Consell Executiu. Després de veure's amb representants de les empreses VTC, el conseller va insistir ahir a defensar un temps mínim de 15 minuts des que un usuari contracta el servei d'un Uber o Cabify fins que es presta aquest servei.

Alhora, va garantir que el decret donarà cobertura legal a l'Àrea Metropolitana de Barcelona perquè aquesta pugui establir un temps més llarg mitjançant un reglament. Mentrestant, el conseller va exigir ahir de nou a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que «assumeixi les seves responsabilitats i no s'amagui darrere la Generalitat», i Colau va proposar que el temps de precontractació d'un VTC sigui almenys d'«una hora», va culpar Calvet de «generar la polèmica» amb la seva proposta i el va instar a solucionar la vaga «entre avui i demà».



Avís de Competència

D'altra banda, un altre dels actors d'aquesta polèmica, l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), va tornar a advertir que l'obligació de precontratar el servei amb una anticipació determinada, amb independència que siguin els 15 minuts que proposa el Govern o una hora, suposa «la introducció d'ineficiències artificials i injustificades».



Cost d'un milió d'euros

Abans, a primera hora d'ahir, el conseller Calvet havia convocat els operadors del transport públic, com TMB, l'AMB, Renfe i FGC, per analitzar possibles reforços dels serveis de transport si la vaga de taxistes i les protestes associades es mantenen.