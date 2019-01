Tusk diu que Cameron no considerava un perill el referèndum

? El president del Consell Europeu, Donald Tusk, va revelar ahir que el primer ministre britànic, David Cameron, que va convocar el referèndum de sortida de la UE el 2016, creia que no hi havia cap «perill» que els partidaris de la sortida de Regne Unit aconseguissin la victòria. Cameron es va comprometre el 2013 a convocar un referèndum, quan governaven en coalició amb els liberaldemòcrates, per frenar l'ascens del Partit de la Independència del Regne Unit (UKIP). Cameron va guanyar les eleccions del 2015 i va haver de complir el seu compromís. El referèndum va oferir un 52-48 a favor de la sortida del Regne Unit de la UE malgrat que el mateix Cameron va liderar la campanya per la permanència, de manera que va dimitir del càrrec. «Vaig preguntar a David Cameron per què havia decidit convocar aquest referèndum tan perillós i fins i tot estúpid i em va respondre que l'únic motiu era pel seu propi partit», va explicar Tusk.