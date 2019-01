Ferit molt greu el taxista atropellat a Madrid durant les protestes

El taxista d'uns 30 anys atropellat per un cotxe amb llicència VTC a Madrid, a l'autovia A-2, ha ingressat en estat "molt greu" a l'hospital La Paz, segons ha confirmat a Efe una portaveu del centre mèdic.

Un cotxe ha atropellat el taxista, que s'ha llençat sobre el vehicle, i s'ha donat a la fuga durant la protesta que un grup de piquets informatius del col·lectiu del taxi duia a terme a l'altura del quilòmetre 7 de la citada autovia, una de les carreteres d'accés a l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Segons han indicat fonts de la investigació, el taxista ha estat atès pel servei municipal d'urgències extrahospitalàries (Samur-Protecció Civil) en el mateix lloc. Com a conseqüència de l'atropellament, el taxista presentava un traumatisme cranioencefàlic entre moderat i greu. Les primeres indagacions apunten que el taxista ha estat atropellat en els carrils de sortida de Madrid de l'A-2 per un conductor d'un vehicle VTC que va seguir sense parar.

Unes imatges gravades per Mediaset i difoses per Telecinco han captat el moment en què el taxista, amb un peto groc, una gorra i una botzina, s'abalança sobre el capó del cotxe en el qual ja hi havia un altre taxista, amb l'objectiu d'impedir que continués la seva marxa. El conductor incrementa la velocitat i, segons es pot veure al vídeo, l'home queda estès a l'asfalt mentre que el conductor segueix la seva marxa i és perseguit a peu uns metres per altres manifestants, encara que sense èxit ja que el vehicle continua la seva marxa per la vorera de l'A-2.