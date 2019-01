Un conductor VTC atropella un taxista a l'A-2, a Madrid

? Un cotxe de color negre va atropellar ahir un taxista que intentava tallar l'A-2 a Madrid amb altres companys, en el marc de les protestes per la regulació del servei dels VTC, i va fugir, encara que hores més tard va ser localitzat per la policia, però no està investigat ni tampoc detingut. El ferit presentava un traumatisme cranioencefàlic entre moderat i greu i va ser traslladat a l'Hospital de la Paz de Madrid.