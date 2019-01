Dificultats tècniques alenteixen el rescat del nen caigut al pou

Les dificultats tècniques que han sorgit durant el revestiment del pou paral·lel al del Julen, el nen de dos anys que va caure fa més d'una setmana en un pou de 25 centímetres de diàmetre i 110 metres de profunditat a Totalán (Màlaga), han provocat que els operaris hagin de treure els tubs de la galeria de 60 metres, la perforació de la qual es va acabar dilluns al vespre després de 55 hores de treballs.

Així, hi ha hagut dificultats tècniques en l'entubat del pou després de superar els 40 metres de profunditat. Hi ha una certa desviació i els tubs no sobrepassen aquesta cota i, davant el risc que poguessin quedar encallats, es va decidir treure'ls per preservar-los en perfecte estat, van precisar des de la subdelegació del Govern.

En aquest sentit, es van considerar diverses opcions per reconduir la situació i es va optar per la més segura: omplir el pou amb terra fina, de manera que es tornarà a perforar amb un engrossiment una mica més gran, sense que ahir es pogués fer una previsió de quan s'acabarà aquesta tasca.

De totes maneres, els treballs, com està succeint des de fa nou dies, avançaven ahir sense descans. Una altra de les dificultats en l'entubat és encaixar la finestra des de la qual els especialistes de la Brigada de Salvament Miner començaran a cavar uns quatre metres en horitzontal, a 72 de profunditat, per arribar fins al pou on es troba el petit.

Un cop fet això, l'equip de vuit miners baixarà de dos en dos en la càpsula dissenyada pel director tècnic del Consorci Provincial de Bombers de Màlaga, Julián Moreno; i fabricada per dos ferrers malaguenys.

Els operaris han estat 55 hores per acabar la galeria vertical de 60 metres de profunditat, fet que suposa una velocitat d'1,1 metres l'hora, que s'ha vist alentida en algun punt per la gran duresa dels materials.