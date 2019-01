Enganxada d'Arrimadas amb Torra: «Tot això de ser president li va gran»

La líder de Cs, Inés Arrimadas, i el president de la Generalitat, Quim Torra, han mantingut un enfrontament verbal durant la sessió de control del ple del Parlament que ha acabat amb tots dos tirant-se en cara la seva manera d'entendre la política. A la seva intervenció, Arrimadas ha mostrat a Torra un cartell amb la llegenda "La república no existeix, senyor Torra", tot retraient-li que "mentre estava en els seus viatges del procés, a Catalunya se li acumulaven els problemes". "Algú s'imagina a Torra liderant debats sobre sanitat, seguretat i mobilitat? No, només el procés", ha dit la líder de Cs. I és que per a Arrimadas, el president és "molt bo en agitar els CDR, però això no té res a veure amb ser president". "Acceptin que la realitat els queda gran, que tot això de ser president li va gran", ha sentenciat.

A la rèplica, el president ha criticat que Cs utilitzi la sessió de control per "mostrar cartellets". "Nosaltres preferim treballar a ensenya cartells. Treballar i resoldre els problemes", ha dit. Amb tot, Torra ha considerat que amb actituds com la d'Arrimadas, Cs demostren "qui són". "Vostès són els que mai estan al costat de les solucions, sempre estan al costat dels problemes. Sobre el diàleg no volen parlar mai, i sempre estan al costat del conflicte. No els interessen els metges i els funcionaris, els interessen les vagues dels metges i dels funcionaris, perquè és conflicte, i és el seu medi natural", ha conclòs.