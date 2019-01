El fiscal demanarà presó per al pare del nadó mort a l'hospital

La Fiscalia de l'Àrea de Mataró i Arenys de Mar va presentar ahir un escrit al Jutjat d'Instrucció 3 d'Arenys demanant una nova compareixença del pare investigat per suposadament maltractar el seu nadó de dos mesos a Pineda de Mar, i que va morir dilluns a l'hospital Vall d'Hebron, i tornarà a demanar el seu ingrés en presó preventiva. Segons fonts fiscals, la Fiscalia ha sol·licitat convocar una compareixença per revisar les mesures cautelars imposades al pare. L'home està en llibertat provisional amb mesures com la compareixença setmanal al jutjat, la retirada del passaport, la prohibició d'anar a l'estranger i d'aproximar-se al seu fill a menys de 500 metres.