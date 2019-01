Investigat l'alcalde de Sabadell per cedir espais per a l'1-O

El titular del jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell ha citat a declarar l'alcalde de la ciutat, Matias Serracant, pel seu suport al referèndum de l'1-O. El jutge investiga l'alcalde per un possible delicte de desobediència arran de la denúncia presentada per un particular, resident a Múrcia, contrari a l'ús d'equipaments municipals per a la celebració del referèndum. A més, les actuacions impulsades per la fiscalia pels mateixos fets s'han incorporat a aquesta causa.

Serracant haurà de comparèixer davant el jutge el pròxim dilluns 28 de gener, a dos quarts d'onze del matí. L'esquerra independentista ha fet una crida perquè des de les deu del matí s'ompli la plaça dels jutjats de Sabadell per mostrar el suport a l'alcalde.