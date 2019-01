IU treballa per aglutinar en una única canditura Units Podem i Más Madrid

Izquierda Unida treballarà per aconseguir una única candidatura d'esquerres a la Comunitat de Madrid però és conscient de la «dificultat» d'aconseguir que Podem i la nova plataforma d'Íñigo Errejón, Más Madrid, arribin a un acord. Per això, no descarta cap escenari i manté obertes «totes les vies» sobre la forma en què concorrerà a les pròximes autonòmiques.

Així ho van posar de manifest ahir en declaracions als mitjans al Congrés el coordinador federal d'IU, Alberto Garzón, i la candidata de la seva organització a l'Assemblea de Madrid i nova diputada, Sol Sánchez, que ahir va prendre possessió del seu escó, en substitució precisament d'Errejón.

«Des d'IU el que hem de fer és apel·lar a la responsabilitat i tractar de construir la unitat més gran possible en virtut dels nostres programes. No tirem la tovallola, però és veritat que ara mateix és més difícil», va reconèixer Garzón, després de criticar, això sí, la decisió d'Errejón. «Crec que aquesta vegada s'ha equivocat», va afirmar. El líder d'IU va assegurar que la seva organització es mantindrà al marge de la disputa interna, però va reconèixer que aquest procés «afecta tota l'esquerra». Per això, va reafirmar que, a més de «calmar les aigües», tractaran de fer el que estigui al seu abast «per construir unitat». «Aquesta situació ho ha deixat tot en stand by. Ara cal prendre decisions i veure com som capaços de recompondre l'esquerra a Madrid», va dir.