L'última proposta del Govern als taxistes encén Uber i Cabify i marxaran de Barcelona

Uber i Cabify abandonaran Barcelona quan entri en vigor el decret llei de la Generalitat que regula els vehicles de lloguer amb conductor (VTC), segons van anunciar el president d'Unauto VTC a Catalunya, Josep Maria Goñi, i la directora global de regulació a Cabify, Marta Plana, a la sortida de la reunió d'ahir al departament de Territori. «La Generalitat ha cedit al xantatge del taxi», va dir Plana, que va afirmar que hauran de «deixar la ciutat de Barcelona».

«El taxi ha guanyat», va reblar Goñi, que va assegurar que quan el decret llei de la Generalitat entri en vigor Uber i Cabify deixaran d'operar a Barcelona. Preguntat pels treballadors de les plataformes a la capital catalana va dir que se n'aniran «tots a l'atur». El conseller de Territori de la Generalitat, Damià Calvet, va explicar en roda de premsa que preveuen aprovar la regulació dimarts vinent perquè entri en vigor dimecres de la setmana que ve.

Els taxistes de Barcelona votaran avui si accepten la nova proposta de la Generalitat, que segons van detallar consisteix a elevar fins a una hora la precontractació obligatòria per als serveis de vehicle de lloguer amb conductor, els VTC que fan servir empreses com Uber o Cabify.

El portaveu d'Elite Taxi, Alberto Álvarez, va ser l'encarregat de traslladar a l'assemblea el resultat de la reunió –de més de tres hores– entre els sindicats i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, responsables del departament i representants tècnics de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Segons va exposar, el Govern català els va plantejar que en el decret llei de la Generalitat, que es podria aprovar la setmana que ve, seguirà constant l'obligació de precontractar els serveis de VTC amb una antelació mínima de 15 minuts, però s'habilitarà l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) perquè ampliï el període a una hora, amb un mecanisme que no es pugui impugnar.

Per la seva banda, representants d'Uber i Cabify van anunciar que abandonaran Barcelona perquè, segons el seu parer, «la Generalitat ha cedit al xantatge dels taxis».

El Govern català va posar sobre la taula aquesta nova proposta per als taxis, que no difereix gaire de la inicial, després de cinc dies de protestes dels taxistes, que mantenen ocupat el tram central de la Gran Via de Barcelona i amenacen de bloquejar el congrés mundial de mòbils, l'MWC.

En la seva intervenció, Álvarez va repassar algunes de les exigències del sector que la Generalitat va accedir a incloure en la nova regulació del sector, com que els VTC hagin de desactivar la geolocalització o que hagin de tornar a la base després de cada servei.

«En tot moment hem defensat el sector però heu de ser responsables i crec que ha estat molt intel·ligent votar demà [avui per al lector] si ho acceptem, perquè el que decidim afectarà el futur del taxi a Espanya», va insistir Álvarez, que va instar els manifestants a una assemblea que se celebrarà avui a les 11 del matí.

Malgrat la defensa dels èxits obtinguts que va fer Álvarez, part dels assistents van proclamar que una hora de precontractació «és poc» i van sentenciar: «Ni un pas enrere».

Ja al matí, els taxistes van amenaçar d'emprendre «mesures contundents», com tallar la frontera amb França, si les mesures que els posava sobre la taula la Generalitat no els satisfeien.

No obstant això, van fer una crida a la calma fins a conèixer els termes exactes i això es va traduir en una jornada de calma tensa, en espera que la reunió amb Calvet propiciés un acord o «la guerra».

L'única acció que van protagonitzar els taxistes al matí va ser una marxa a peu des del centre de la ciutat fins a la conselleria de Territori, on van fer costat als seus representants a l'entrada de la reunió amb crits de «pressioneu, pressioneu».