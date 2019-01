El recurs de Puigdemont al Constitucional reobre la crisi entre Esquerra i JxCat

El recurs d'empara presentat per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont davant el Tribunal Constitucional (TC) contra una decisió de la mesa del Parlament ha reobert les ferides entre JxCat i ERC, que han protagonitzat un nou encreuament de retrets.

La crisi va esclatar aquest dilluns a la nit, quan va transcendir que Puigdemont va presentar un recurs d'empara davant el TC, registrat el 9 de gener, per denunciar que la mesa, presidida pel republicà Roger Torrent, va vulnerar els seus drets en retirar-li el vot delegat, després d'haver estat suspès com a diputat pel Tribunal Suprem. En el recurs d'empara, Puigdemont acusa la mesa d'actuar de forma «intempestiva», al marge dels acords del Parlament i sense donar-li audiència prèvia, per això creu que la seva decisió és «arbitrària» i li va provocar «indefensió».

Puigdemont demana així al TC que anul·li la decisió del president del Parlament, Roger Torrent, i de la mesa, que gràcies als vots d'ERC i PSC va acordar retirar-li el vot delegat a l'octubre, un episodi que ja llavors va provocar un xoc públic entre JxCat i els republicans.

De fet, en aquell moment, els dos diputats d'ERC processats per l'1-O i suspesos pel Suprem -Oriol Junqueras i Raül Romeva, tots dos en presó preventiva- van acceptar designar el president del seu grup parlamentari, Sergi Sabrià, perquè exerceixi les seves funcions, per això els seus vots delegats han pogut conservar-se.

Però els quatre diputats de JxCat igualment processats i suspesos -Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Puigdemont- es van negar a reconèixer la seva suspensió i van refusar designar un substitut, de manera que Torrent va decidir no reconèixer els seus vots i, així, els independentistes van perdre la majoria al Parlament.

Ara, el nou recurs de Puigdemont respon, segons fonts de JxCat, a una qüestió «tècnica», ja que consideren «imprescindible» fer aquest tràmit davant el TC per poder portar després el cas a instàncies internacionals.

El moviment de Puigdemont –que en canvi no han emulat els tres presos de JxCat als quals també es va retirar el vot delegat– ha generat malestar a les files d'ERC, just en un moment en què l'expresident català pressiona per reobrir el debat sobre la seva investidura a distància.

Tant fonts d'ERC com de l'entorn de Torrent van assegurar que no tenien coneixement del recurs d'empara contra la mesa i van admetre que és un gest que «costa entendre». ERC argumenta que aquest recurs, que situa en el disparador Torrent, «no calia» per acudir als tribunals europeus i és inoportú escassos dies abans de l'inici del judici de l'1-O.

Per contra, JxCat va recalcar que sí que va avisar Torrent que Puigdemont presentaria el recurs contra la mesa, en un encreuament de versions contradictòries al llarg del matí que va tornar a evidenciar la crisi entre els dos socis del govern.

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va voler ser moderada en fer les declaracions oficials i es va limitar a suggerir que «respecta» que Puigdemont consideri que portar al TC un acord de la mesa «és la millor opció per defensar els seus drets».

Un recurs que sí que va justificar la portaveu del Govern de la Generalitat, Elsa Artadi, que va assegurar que només respon a una qüestió «tècnica» necessària per poder acudir a la justícia internacional.

El portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, va considerar «gairebé ridícul» que Puigdemont «vagi plorant» al Constitucional i presenti un recurs d'empara.

La portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados, va qualificar la nova crisi a l'independentisme de «telenovel·la de traïcions mútues» i d'«episodi esperpèntic» que evidencia segons el seu parer la falta d'«unió» al Govern.

La portaveu adjunta dels comuns al Parlament, Marta Ribas, va criticar que Puigdemont i ERC anteposin els «interessos electoralistes i partidistes» als dels catalans.

En canvi, la diputada de la CUP Maria Sirvent va abonar l'acció de Puigdemont en considerar que «qualsevol via que pugui iniciar qualsevol grup amb la finalitat de defensar drets davant d'aquesta onada repressiva és positiva».

El president del PPC, Alejandro Fernández, va dir que estava «sorprès» pel recurs d'empara de Puigdemont, que va titllar de «contradicció» i «paranoia».